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فيفي عبده تفاجيء الجميع من سريرها وتكشف سبب مرضها (فيديو)

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فيفي عبده
 
الأربعاء، 06-01-2021 11:32 ص المصريون

فاجأت الفنانة فيفي عبده، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالظهور في فيديو من على سريرها أثناء خضوعها لفترة مرضية، كاشفة عن سبب مرضها الذي أثار ضجة مؤخرًا ولاحقتها شائعات الوفاة.
وأوضحت في مقطع مصور نشرته عبر حسابها في ”إنستجرام“، أنها تلقت حقنة خاطئة جعلتها طريحة الفراش والمرض واضطرتها للجلوس في المنزل.
وقالت فيفي عبده، عبر مقطع الفيديو، إنها لا تريد القلق لجمهورها، مردفة: "خدت حقنة غلط ودي سمعت العصب ودلوقتي الدكاترة بيعالجوني عشان يرجعولي الإحساس بالعصب تاني".
وهنأت فيفي عبده الجمهور بالعام الميلادي الجديد، معربة عن سعادتها بوصول متابعيها في موقع ”إنستجرام“ إلى 7 ملايين و400 ألف متابع.
وأشارت إلى أنها تعاني الاكتئاب بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن خوفها بعد إصابة زملائها في المجال الفني بالفيروس، معقبة: "أتمنى لهم كل السلامة من هذا الفيروس".

 

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