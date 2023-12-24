فيديو يهز السعودية.. شاب يصفع امرأة على وجهها بعنف في مكان عام

وثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، شاب قام بصفع إمرأة مسنة في مكان عام، وسط المارة بمنطقة القصيم في المملكة العربية السعودية. وأظهر المقطع، رد فعل المرأة التي صرخت في وجهه عندما قام بصفعها، وسريعًا ما تدخل جميع المتواجدين في المكان وقاموا بإبعاده عنها.

من جانبه أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء بأحد الأماكن العامة ، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة في حينه ، وتم تحديد أطرافها ، وجار استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للجهات المختصة

pic.twitter.com/xklUuyBeBQ December 23, 2023