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فيديو.. محمد رمضان: لي أخ مسيحي

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الأحد، 02-02-2025 01:15 م

 

كشف الفنان محمد رمضان لأول مرة أن "لديه أخ بالرضاعة مسيحي".

وقال رمضان خلال برنامج "بودكاست"، أنه نشأ في منطقة ريفية بمحافظة الجيزة تسمى "القصبجي"، وكان يوجد في الشارع 10 منازل يعيش في 9 منهم أسر مسيحية بينما كانت أسرته الأسرة المسلمة الوحيدة في الشارع .

وأوضح أنه عندما أصبح بعمر 6 أشهر فقط، مرضت والدته، فقامت جارتهم المسيحية بإرضاعه مع نجلها "روماني" ليصبحا أخين بالرضاعة ويكبران معا كأخين

الأهرامات

ولفت إلى أنه عندما كان في الصف الثالث الابتدائي كان يرى أهرامات الجيزة من بعيد كرمز شامخ، فاستحوذت عليه فكرة أن يصل إليها سيرا على الأقدام.

وأشار إلى أنه اعتقد وقتها أنه إذا سار في طريق مستقيم سيصل إلى الأهرامات، وبالفعل حزم أمتعته وجهز ماء للشرب في الطريق، وتوجه نحو الأهرامات دون علم أهله، لكنه فوجئ بتحديات كبيرة جدا بالطريق، وظل متشبثا بالفكرة على أمل الوصول. إلا أن الشمس كادت تغيب فوجد نفسه تائها عن منطقته ومنزله.

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