فيديو.. رد نارٍ من أبوتريكة على مهاجميه بشأن إعلان الأهلي

علق محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، على مشاركته في الإعلان الخاص باستاد النادي الأهلي، مشيرا إلى الانتقادات التي وجهت له عقب المشاركة في الإعلان.

وقال أبو تريكة، خلال ظهوره في الاستديو التحليل عبر قناة "بي إن سبورتس": "مهما أقدم للنادي الأهلي قليل، النادي الأهلي صنع جميع أسمائنا وأي شخص مر بجوار جدران النادي، الفريق صاحب فضل عليه".

وأضاف: "في أول يوم لي داخل النادي الأهلي، الكابتن ثابت البطل قال لي، يجب أن تعتاد أن من يمر بجوار سور النادي الأهلي يتشهر، وأنا أتواجد داخل الاستديو حاليا بسبب ارتباط اسمي بالأهلي ومصر".

وتابع: "قلبي أبيض ولا أحمل كره لأي شخص، ولدي حب واحترام للجميع الشخص الذي يمدح والذي يوجه الانتقادات أيضًا".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "محدش هيعلمني أحب مصر أزاي والنادي الأهلي إزاي، محدش يزايد على حبي لمصر والنادي الأهلي ومحدش هيعلمني أفيد بلدي إزاي مثلما ساعدتني، هدفنا أن تكون بلدنا أفضل بلد ونادينا النادي الأهلي، وعفا الله عما سلف للجميع من مدح أو ذم".

