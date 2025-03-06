تصدر التريند.. هاني البحيري يعلق على مشهد باسم سمرة في العتاولة2

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "العتاولة 2" (مصر MBC) أحداثا مثيرة مع ظهور جومانا مراد كضيفة شرف.

ولفت الانتباه بشكل كبير ظهور باسم سمرة بإطلالة أثارت تفاعل المشاهدين.

وجسّد باسم سمرة شخصية مصمم أزياء معروف، إلا أن اختياره لشعر بني طويل جعل الكثيرين يشبهونه بمصمم الأزياء هاني البحيري، معتبرين أن الشخصية مستوحاة منه.

من جانبه، علّق هاني البحيري على الأمر، مشيرًا إلى علاقته الجيدة بباسم سمرة، وقال: "لا أرى أنني أتحدث بهذه الطريقة إطلاقًا، لكنه ممثل موهوب وأقدّره على المستوى الشخصي، وهو حر في تقديم أي شخصية يرغب بها".

باسم سمرة وجومانا مراد في "العتاولة 2"

على منصة إكس جاءت ردود الفعل متباينة، حيث كتب أحد المتابعين: "جومانا مراد سرقت الأضواء في حلقة اليوم"، بينما قال آخر: "جومانا مراد أفضل من قدمت شخصية تاجرة الأعضاء"، فيما علّقت متابعة أخرى: "تألقت جومانا مراد بأداء رائع".

أبطال مسلسل "العتاولة 2"

يضم العمل نخبة من النجوم، من بينهم طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، وزينب العبد، بالإضافة إلى مجموعة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.