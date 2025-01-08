فنان شهير يشكر زميله: ساعدني في إنجاب ابني.. والأخير: فضحت سرنا

وجه الفنان حمزة العيلي رسالة رقيقة لزميله الفنان محمد جمعة بعدما كشف الأخير عن سر بينهما بعمر عدة سنوات، مبيناً أنه ساعده مادياً حتى يتمكن من الإنجاب.

وكتب العيلي كلمات رقيقة عبر منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أمس الاثنين: "أخي وصديقي وحبيبي محمد جمعة الفنان بكل مات حمله الكلمة من معنى وصدق واحترافية.. الممثل الخطير والمخرج المسرحي الرائع والمؤلف المدهش وصاحب الصوت الجميل، بحبك جدا وربنا يديم ما بيننا المحبة والود والصداقة والأخوة".

وتابع العيلي في رسالته لجمعة: "الله يسامحك ياعم جمعة عشان فضحت سرنا، ربنا يكرمك ويسعدك ويزيدك ياحبيبي ويفرحك بعمر وكاميليا يا صاحب الخير والكرم والأصل والجدعنة".

جاء ذلك بعد أيام قليلة من تصريحات أدلى بها الفنان محمد جمعة خلال مشاركته في بودكاست "فايق ورايق"، حيث كشف عن سر كبير في حياته الخاصة وموقف لا ينساه لصديقه وزميله حمزة العيلي.

صعوبات في الإنجاب..وأزمة مالية

وقال جمعة في تصريحاته أنه بعد زواجه عانى وزوجته من صعوبة الإنجاب لمدة خمس سنوات، وأنه لم يكن هناك سبيل للإنجاب إلا عبر إجراء عملية حقن مجهري لتحقيق حلمهما معا، كما تطلب العلاج أخذ الزوجة لحقنتين يوميا تكلفة الواحدة منها 250 جنيها لمدة 6 أشهر، وقتما كان يعاني من أزمة مالية كبيرة وقتها.

وأضاف جمعة أنه شعر بالعجز والضيق الكبيرين عندما عجز في أحد الأيام عن شراء الحقنة المطلوبة، وكان يرى أمام عينية حلمه وحلم زوجته وتعبهما معا يضيع هباء نظير مبلغ الحقنة المطلوبة.

ورغم أنه لا يحب السلف، وجد نفسه يتصل بصديقه الفنان حمزة العيلي ويشرح له الموقف وقلت له "مفيش في جيبي ولا مليم"، حيث لم يتردد الأخير في مساعدته في الحال، وأقرضه مبلغ 1500 جنيها ليحل به أزمته.

وقال محمد جمعة أنه لا ينسى أبدا فضل صديقه العيلي عليه ومساعدته له وقت الشدة، مؤكدا أن العيلي له الفضل في إنجاب نجله عمر.