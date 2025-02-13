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الخميس، 13-02-2025 12:34 م

 

 

كشفت الفنانة شهد سلمان، العراقية الأصل والتي تم سحب الجنسية الكويتية منها مؤخرًا، عن تفاصيل حول مشاكلها الأسرية مع زوجها قبل الانفصال.

 

وقالت خلال ظهورها في بودكاست "تحت الصفر" إن حياتها الزوجية لم تكن مستقرة، حيث كان يعاني زوجها من البخل وكان دائم الشك، يمد يده عليها ويعاملها بكلام جارح، ورغم كل ذلك، كانت تسعى للاستقرار من أجل أولادها.

 

وأضافت أن مشكلته كانت في نفسيته المتعبة، حيث كان يعاني من اضطرابات نفسية تؤثر عليه وعلى علاقته بها، وكان يؤذيها بالكلام بطريقة مؤلمة، مشيرة إلى أنه كان شخصًا صعب التعامل معه.

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