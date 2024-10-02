



فاجأت إحدى أبطال فيلم "عسل أسود" الشهير متابعيها بإعلان ارتداء الحجاب، إذ نشرت صورة حديثة من حفل زفاف حضرته وهي مرتدية الحجاب.

وقالت الفنانة جيهان أنور إنها كانت خائفة من إعلان الخبر خوفا من عدم عرض أعمال فنية عليها، مشيرة إلى أنها لم تعتزل التمثيل وسوف تشارك في أعمال فنية حال عرض عليها ذلك.

ونشرت جيهان، عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، صورة لها من حفل زفاف الفنانة فاطمة عادل، وظهرت فيها وهي ترتدي الحجاب بجوار العروس.

وأرفقت الفنانة صورتها مصحوبة بهذه التوضيح: "روحت فرح الغالية فاطمة، والكل سألني عن اللوك دا، وأنا كأي فنانة خايفة تجهر أنها اتحجبت عشان الشغل وكدا وكنت برد رد مايع مافهوش اجزام إني اتحجبت، ودا ما يمنعش إنى لسة بمثل لو اتعرض عليا شغل، ونفسى أحقق اللى لحد دلوقت ما حققتوش".

من هي الفنانة المصرية جيهان أنور؟

تخرجت جيهان أنور في مدرسة المخرج المسرحي خالد جلال بمركز الإبداع الفني، وانطلاقتها الفنية كانت في عام 2008 مع النجم تامر حسني في فيلمه "كابتن هيما".

أحد أبرز أدوار الممثلة الشابة كان في فيلم "عسل أسود" مع الفنان أحمد حلمي، الذي يعد نقطة انطلاقها وبداية معرفة الجمهور بها، وجسدت شخصية "ابتسام" التي تزوجت من حبيبها منصف وواجهتهما صعوبات الحياة.

وشاركت جيهان أنور في العديد من الأعمال الفنية منها: فيلم "عسل أسود"، مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الفنان عادل إمام، مسلسل "ليالينا"، ومسرحية "قهوة سادة" وغيرها.