فتاة تخطف نجل إعلامي شهير وتصوره وهي تعـ.ـذبه بسبب ما فعله معها

باشر نيابة الجيزة التحقيق في واقعة اختطاف نجل إعلامي شهير بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، حيث أقدمت فتاة وعدد من الأشخاص على احتجازه وتعذيبه، قبل تصويره أثناء الاعتداء عليه، وإطلاق سراحه، بدعوى قيامه بمضايقتها.

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم عمرو مصطفى، رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد أول، يفيد بتلقي بلاغ من إعلامي يتهم فتاة تُدعى "خ. أ"، وشقيقها "أ. أ"، وآخرين، بخطف نجله من منزله ونقله إلى فيلا تمتلكها عائلتها، حيث تعرض للضرب والتعذيب، قبل اصطحابه إلى شقة أخرى وتصويره أثناء الاعتداء عليه، ثم إطلاق سراحه.

فريغ كاميرات المراقبة

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين، من خلال سماع أقوال الشهود، وإجراء التحريات، وتفريغ كاميرات المراقبة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.