الأحد 16 مارس 2025
توقيت مصر 11:29 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

قرار جديد من المحكمة ضد المعتدي على سائق كمبوند الفردوس

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

وجع قلب في الخانكة.. أنهت حياة أطفالها الثلاثة قبل السحور

لابس حريمي وحاطط مكياج.. تفاصيل ضبط تيك توكر شهير في مدينة دهب

براءة أحمد أبوزيد.. هل تعود إليه أمواله؟

سائق واقعة «الفردوس» يرفض التصالح: «طلبوا رخصتي ولما رفضت ضربوني»

بعد تدهور حالته الصحية.. إبراهيم شيكا يوجه رسالة رومانسية لزوجته

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار بعد موافقة صندوق النقد على القرض

شاهد.. الألاف يتوافدون على كهف في إندونيسيا يحتوي على "ممر سري" يصل للسعودية!

براءة أحمد أبوزيد.. هل تعود إليه أمواله؟

262
ا
الأحد، 16-03-2025 10:00 ص

 

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوي تعليمي، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.

 

وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

إقرأ ايضا

4444444_867_120444

زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

2630472_0

قرار جديد من المحكمة ضد المعتدي على سائق كمبوند الفردوس

FB_IMG_1742095759194

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

أخبار متعلقة

Capture

محامي أحمد أبوزيد يكشف مفاجأة بعد الإفراج عن موكله