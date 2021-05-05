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غلق وتشميع كافيه مصطفى كامل (صور)

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الأربعاء، 05-05-2021 10:37 ص

شنَّ حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، حملة مكبرة لضبط المقاهي والكافيهات المخالفة والتي تقدم الشيشة للمواطنين بالمخالفة للإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة ضمن خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا.
وأسفرت الحملة الليلية التي تم تنفيذها بمشاركة شرطة المرافق بقيادة المقدم هاني الحسيني عن غلق وتشميع كافيه "أوسكار" بشارع عبد المنعم رياض، المملوك للمطرب مصطفى كامل نقيب الموسيقيين السابق، لمخالفته الإجراءات الوقائية والاحترازية.
وصادرت الحملة نحو 131 "شيشة" لمخالفة قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد رئيس حي الدقي أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ورفع الإشغالات والمخالفات من شوارع الحي.




 

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