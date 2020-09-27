غضب في السعودية بسبب ما يفعله أسامة الدغيري في حيواناته .. ومطالبات بوقفه

الأحد، 27-09-2020
09:04 ص
أحمد عادل شعبان
دشن ناشطون سعوديون عبر موقع تويتر هاشتاج تحت عنوان #الحرية_لحيوانات_الدغيري للمطالبة بإطلاق سراح الحيوانات التي يربيها الشاب السعودي أسامة الدغيري في منزله.
وتفاعل نشطاء كثيرون مع الوسم حيث رأى البعض أن الحملة ضد الدغيري في غير محلها وبخاصة أن الحيوانات التي تظهر معه في مقاطع الفيديو تبدو سعيدة وبصحة جيدة.
بينما عبر نشطاء عن عدم قناعتهم بالرأي الداعم للدغيري حيث أن لكل حيوان بيئة مخصصة له في الغابة ، وبالتالي ليس من المنطقي تربية هذه الحيوانات في المنزل و وضعها في اقفاص.
وأسامة الدغيري مروض حيوانات سعودي اشتهر بتقديم مقاطع كوميدية رفقة الحيوانات عبر سناب شات تحت عنوان ( سنابات أسامة الدغيري
).