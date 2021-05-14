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عمر هاشم من الأزهر عن فلسطين: «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»

د.أحمد عمر هاشم
د.أحمد عمر هاشم
Native
الجمعة، 14-05-2021 05:09 م المصريون
قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن «الاحتلال الصهيوني انتهك حرمة المسجد الأقصى واعتدى على المقدسات الدينية».

وندد هاشم، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، بما واجهته الأمة الإسلامية من هجوم الأعداء على الدين وكتاب الله ومقدساته، وأضاف: «على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

وأكد أنه على الحكام أن يكونوا صفا واحدا لاستخلاص القدس الشريف من أيدي شذاذ الأرض وردع الذين ظلموا وشغلوا عليه وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة».

وأشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إلى أن المسجد الأقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى سيد الكونين، واستشهد هاشم، بحديث النبي الكريم عن المسجد الأقصى (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى).


ووجه الدكتور أحمد عمر هاشم رسالة للشعب الفلسطيني قائلا : «استمروا في صمودكم اصبروا وصابروا ورابطوا».
 

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