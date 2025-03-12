علاقة غير شرعية مع خطيب ابنتها تنتهي بالاتفاق على قتـ.ـل الزوج

قضت محكمة جنايات شبين الكوم الدائرة الثانية في محافظة المنوفية برئاسة المستشار جمال الدين ذكى عبد الجواد وعضوية كل من المستشار طارق محمد سليم - والمستشار عمرو سعد الدين الليثى وبحضور المستشار عمرو الخيال وكيل النائب العام وحضور نبهان عمران امين سر الدائرة، بالاعدام لسيدة قتلت زوجها بمعاونة خطيب ابنتها.

وجاءت الجناية رقم ١٨١٩٣ لسنة ٢٠٢٤ جنايات بركة السبع والمقيده برقم ٣٩٩٩ لسنة ٢٠٢٤ جنايات شبين الكوم والمتهم فيها زوجة المجنى عليه ( ن ص ) وعشيقها والمجنى عليه فيها مصطفى عبد الحميد عبد العال .

واصدرت المحكمة حكمها بإجماع الاراء باحالة أوراق المتهمين لفضيلة مفتى الجمهورية وحددت جلسة الاول شهر مايو القادم للنطق بالحكم.

تفاصيل الواقعة:

وكانت سيدة بقرية هورين بمركز بركة السبع في محافظة المنوفية قد اتفقت مع خطيب ابنتها لقتل الزوج أثناء ذهابه الي العمل حيث انقضوا عليه بطعنات نافذه وتركوها وهربوا.