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علاء مبارك لـ ترامب: عالم متجيش بالذوق

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الأحد، 09-02-2025 11:47 ص

 

علق علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة حول غزة والتي قال فيها إنه "لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحه، تراجعا عن موقفه السابق بضرورة تهجير سكان القطاع.

وقال "مبارك" عبر حسابه على منصة "إكس": "لف وارجع تاني، مكان من الأول يعنى كان لازم نسمعك كلمتين، عالم متجيش بالذوق".

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال لعدد من الصحفيين في البيت الأبيض، أنه "لا داعي للعجلة" في تنفيذ مقترحه المثير للجدل بشأن قطاع غزة، الساعي إلى إخلائه من السكان وإعادة توطينهم في دول أخرى على رأسها مصر والأردن.

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