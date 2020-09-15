عبد الله رشدي: تضامنت مع رضوى الشربيني لوجه الله

الثلاثاء، 15-09-2020
11:10 ص
عبد القادر وحيد
أكد
الداعية عبدالله رشدي، على تضامنه ودعمه للإعلامية رضوى الشربيني، بعد تصريحاتها المثيرة
عن عن الحجاب
.
وفي
تصريح ذكرته الوطن عن الداعية رشدي أوضح أن تصريحات الشربيني جيدة جدا، وتبث الخير
بين الناس، لذلك أعلنت دعمها على حسابي الرسمي، بحسب قوله.
وأضاف
الشربيني تدعم بقاء المرأة المصرية على طاعة الله سبحانه وتعالي و الالتزام بالحجاب
،
منوها أنه يجب مساندة ودعم أي إنسان أو أي إنسانة يساهم في بث روح الخير بين الناس،
وذلك لوجه الله.
كما
نوّه رشدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" الدال على الخير كفاعله، وخير
الناس من يذكرهم بالله عز وجل"، لافتا إلى أن رضوى الشربيني تذكر الفتيات بالإبقاء
على الحجاب
وهذا شيء طيب، لذلك دعمتها في هذا الأمر.
وكان
رشدي قد تضامن مع الشربيني من خلال تدوينة كتبها على حسابه في تويتر قائلا :
" شاهدت مقطعاً للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من
الحجاب
، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب
عند
الله خير من تركه. كلمات حقٍّ جريئة تستحق الدعم لا اللوم
لكنَّ بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلةً على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".