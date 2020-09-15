الثلاثاء 15 سبتمبر 2020
توقيت مصر 13:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

من بينهم دولة عربية.. الكويت تمنع مواطني 3 دول من دخول أراضيها

مجددا.. حريق بمبنى تجاري ضخم وسط بيروت ( صور)

"البلايلي" يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

مفاجأة.. الزمالك يتعاقد مع صفقة سوبر

السعودية.. قرار جديد بشأن عودة حركة المسافرين عبر جسر الملك فهد

قطر: في هذا الموعد سيتم التطبيع مع إسرائيل

مستشار بن زايد: قطر مترددة في التطبيع.. وتفعل هذا الشيء منذ 25 عاما

النقض ترفض طعن الشريف وتؤيد سجنه

عبد الرحمن الراشد عن التطبيع: انهار السد والسفارة خرجت من العمارة

فضيحة جديدة لـ بومبيو.. زوجته استخدمت الموظفين لأغراض خاصة

عبد الله رشدي: تضامنت مع رضوى الشربيني لوجه الله

عبد الله رشدي: تضامنت مع رضوى الشربيني لوجه الله
عبد الله رشدي: تضامنت مع رضوى الشربيني لوجه الله
الثلاثاء، 15-09-2020 11:10 ص عبد القادر وحيد
أكد الداعية عبدالله رشدي، على تضامنه ودعمه للإعلامية رضوى الشربيني، بعد تصريحاتها المثيرة عن عن الحجاب.
وفي تصريح ذكرته الوطن عن الداعية رشدي أوضح أن تصريحات الشربيني جيدة جدا، وتبث الخير بين الناس، لذلك أعلنت دعمها على حسابي الرسمي، بحسب قوله.
وأضاف الشربيني تدعم بقاء المرأة المصرية على طاعة الله سبحانه وتعالي و الالتزام بالحجاب، منوها أنه يجب مساندة ودعم أي إنسان أو أي إنسانة يساهم في بث روح الخير بين الناس، وذلك لوجه الله.
كما نوّه رشدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :" الدال على الخير كفاعله، وخير الناس من يذكرهم بالله عز وجل"، لافتا إلى أن رضوى الشربيني تذكر الفتيات بالإبقاء على الحجاب وهذا شيء طيب، لذلك دعمتها في هذا الأمر.
وكان رشدي قد تضامن مع الشربيني من خلال تدوينة كتبها على حسابه في تويتر قائلا : " شاهدت مقطعاً للمذيعة رضوى الشربيني تدعو فيه للتمسك بما فرضه الله من الحجاب، وتشدُّ على يد نسائنا المُحتجباتِ، وتؤكد على أن الالتزام بالحجاب عند الله خير من تركه. كلمات حقٍّ جريئة تستحق الدعم لا اللوم لكنَّ بعضهم صارت دعوة الخير ثقيلةً على نفوسهم فيحاربون أهلها ولا يطيقون سماعها".

إقرأ ايضا

حر يق بوسط بيروت

مجددا.. حريق بمبنى تجاري ضخم وسط بيروت ( صور)

إسماعيل ياسين والملك فاروق

لهذا السبب.. أمر الملك فاروق بإيداع إسماعيل ياسين مستشفى المجانين

نوتيلا

صدمة لعشاقها من المسلمين.. " نوتيلا" تعتذر وتوضح السبب

أخبار متعلقة

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تتراجع عن حديث المحجبات: أنا غلطت

رضوى الشربيني

"أنتي معاكي توكيل من ربنا"..تضع رضوي الشربيني في مأزق