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«عبدالغفار»: رسوم الراسبين لا يمثل 15% من تكاليف العملية التعليمية

عبدالغفار
 
الأربعاء، 26-08-2020 09:43 م الطيب حسين
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرسوم المفروضة بقرار وزاري على الطلاب الراسبين في الجامعات، لا يمثل 15% من التكاليف التي تتحملها الدولة في العملية التعليمية.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، أن تزايد عدد الطلاب الراسبين يؤثر على التحاق الطلاب المستجدين، ويقلل من جودة التعليم نتيجة التزاحم بين الطلاب.

وعن تخلف الطالب عن الامتحانات، أوضح الوزير أن غياب الطالب نتيجة لعذر قهري لا ينطبق عليه القرار الوزاري الأخير.


وكان مجلس الوزراء قرر قانونًا بفرض رسوم على الطلاب الراسبين وفق عدد مرات الرسوب، اعتباراً من العام الدراسي 2021/ 2022.
 

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