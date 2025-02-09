طلب غريب لـ تركي آل الشيخ من كريم عبدالعزيز وأحمد عز

شارك المستشار تركي آل الشيخ جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له رفقة النجوم كريم عبدالعزيز وأحمد عز وصناع فيلم “The Seven Dogs”.

ونشر تركي آل الشيخ الفيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، هنأ فيه كريم عبدالعزيز وأحمد عز به، قائلًا: "احنا حاليا بنناقش فيلم The Seven Dogs، شوفت لقطات من الفيلم وهيبقى مفاجأة 2025.. أهم حاجة ادبـحـ.ـوا وبخروا علشان العين والحسد".

فيلم The Seven Dogs، من قصة تركي آل الشيخ، وفريق بيج تايم، وسيناريو وحوار محمد الدباح، ومن المقرّر عرضه فى السينمات الفترة المقبلة.