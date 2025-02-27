طبيبة ترفع دعوى خلع وتكشف السبب الصادم

رفعت "لميس. ف"، 29 سنة، طبيبة أطفال، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطالب فيها بخلع زوجها، مؤكدة أنها فقدت الثقة في الحياة معه بعد اكتشافها العديد من الحقائق المؤلمة، أبرزها إدمانه المخدرات.

وقالت "لميس" إنها اكتشفت بعد الزواج أن زوجها مدمن على المخدرات، وقد باع شركته وسيارته وكل ما يملك لإشباع حاجته نتيجة شدة إدمانه. وأضافت: "حاولت مواجهته ودعمه للتغيير، لكنه لم ينتبه لكلماتي ولم يُبدِ أي رغبة في الإصلاح".

وأضافت في دعواها: "لم يكتفِ بذلك، بل سرق مفتاح سيارتي وباعها كخردة مقابل 60 ألف جنيه، ما جعلني أشعر بالإهانة والخذلان، ولم أعد قادرة على الاستمرار في الحياة معه بسبب انعدام الأمان والثقة".

وأوضحت "لميس" أنها اتخذت قرارها بالانفصال لحماية نفسها ومستقبلها، مشيرة إلى أن استمرار الحياة مع زوجها أصبح مستحيلًا بسبب تصرفاته غير المسؤولة.

وبعد رفضه الطلاق، لجأت إلى محكمة الأسرة ورفعت دعوى خلع للضرر، نظرًا لاستحالة المعيشة معه، حيث حملت الدعوى رقم 219 لسنة 2024، وما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.