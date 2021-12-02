طالبة بجامعة أسيوط تعتدي على أستاذها بسلاح أبيض في المحاضرة

الخميس، 02-12-2021
09:20 م
شهدت جامعة أسيوط ، واقعة غريبة
من نوعها، بعدما اعتدت طالبة
على أستاذ جامعي بـ سلاح أبيض، خلال إلقائه محاضرة داخل
قاعة المحاضرات.
وفوجئ الاستاذ الجامعي بكلية
آداب، أثناء إلقائه محاضرة لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، بمحاولة اعتداء إحدى
الطالبات عليه بسلاح أبيض "قطر".
وقام الدكتور، بدفع الطالبة
للخلف، لتسقط على الأرض في محاولة منه للدفاع عن نفسه، بعدما حاولت الاعتداء عليه.
وألقت قوات الأمن القبض على
الطالبة
، بينما قالت جامعة أسيوط إن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود سابقة تعامل
مباشر بين الأستاذ الجامعي والطالبة
، وسيتم إحالة المتهمة إلى الفحص الطبي النفسي.