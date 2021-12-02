الخميس 02 ديسمبر 2021
توقيت مصر 23:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

جورج قرداحي يعلن استقالته من منصبه لحل الأزمة مع السعودية

بعد كورونا الجنيه المصري إلى أين يتجه ؟

طالبة بجامعة أسيوط تعتدي على أستاذها بسلاح أبيض في المحاضرة

شاهد لحظة وفاة أدهم السلحدار في الملعب بعد هدف فريقه القاتل في آخر دقيقة

صحفي لبناني يضع «شوبير» في موقف غاية في الإحراج: كنت سبب تغيير قوانين الكرة

تعليق ناري من «موسيماني» على عدم فوز«صلاح» بالكرة الذهبية

«أبوتريكة» يعلن التزام الصمت:لن أنسحب لكن لن أتكلم.. تعرف على السبب

السعودية تعلن تنفيذ حكم القتل في المصري سيد الرشيدي

بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

شوبير يطالب نجم الأهلي بالرحيل: أحسن لك

ADS
 

طالبة بجامعة أسيوط تعتدي على أستاذها بسلاح أبيض في المحاضرة

2021_10_10_16_16_45_647
ا
Native
Teads
الخميس، 02-12-2021 09:20 م

شهدت جامعة أسيوط ، واقعة غريبة من نوعها، بعدما اعتدت طالبة على أستاذ جامعي بـ سلاح أبيض، خلال إلقائه محاضرة داخل قاعة المحاضرات.
وفوجئ الاستاذ الجامعي بكلية آداب، أثناء إلقائه محاضرة لطلاب الفرقة الثالثة بقسم الفلسفة، بمحاولة اعتداء إحدى الطالبات عليه بسلاح أبيض "قطر".
وقام الدكتور، بدفع الطالبة للخلف، لتسقط على الأرض في محاولة منه للدفاع عن نفسه، بعدما حاولت الاعتداء عليه.
وألقت قوات الأمن القبض على الطالبة، بينما قالت جامعة أسيوط إن التحقيقات الأولية أشارت إلى عدم وجود سابقة تعامل مباشر بين الأستاذ الجامعي والطالبة، وسيتم إحالة المتهمة إلى الفحص الطبي النفسي.
 

إقرأ ايضا

19_2020-637138368893059238-305

شاهد لحظة وفاة أدهم السلحدار في الملعب بعد هدف فريقه القاتل في آخر دقيقة

maxresdefault

صحفي لبناني يضع «شوبير» في موقف غاية في الإحراج: كنت سبب تغيير قوانين الكرة

265142

«أبوتريكة» يعلن التزام الصمت:لن أنسحب لكن لن أتكلم.. تعرف على السبب