ضبط طالبتين سعوديتين بفعل فاضح داخل الجامعة وقرار عاجل بشأنهما

كشف متحدث جامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية، عن فصل طالبة نهائيًا بسبب حيازتها وتعاطيها مواد مخدرة، بناءً على التحقيق وإقرارها بذلك.

وأضاف، فصلت طالبة أخرى لمدة فصل دراسي واحد لحيازتها مواد ممنوعة خاضعة للتداول الطبي، مع إحالتها إلى مركز الإرشاد النفسي لمتابعة حالتها.

يزيد الراجحي

على الجانب الآخر وثق الفنان فايز المالكي مقطع فيديو زيارته سائق الراليات السعودي "يزيد الراجحي " داخل مستشفى بالرياض بعد تعرضه لحادث أثناء مشاركته في رالي باها بالأردن.

وظهر المالكي في الفيديو وهو يتحدث مع يزيد الراجحي النائم على سرير داخل غرفة بالمستشفى ، للإطمئنان عن حالته الصحية ، قائلا :" حمدالله على السلامة .. طمن الناس " .

وأجابه الراجحي : الأمور زينة الحمد لله ، وكل شيء ممتاز .. إن شاء الله كذا يوم في المستشفى وبعدين شهرين على هذا الجهاز الذي أرتديه لأنه لدي كسرين في العمود الفقري .. وإن شاء نرجع للرالي ".

وأضاف يزيد وهو يمزح مع " محمد الدريم " : بعد الحادث أنا شفت الدريم حزين لكن ما عرفت حزين ليش ".