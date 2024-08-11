صور.. القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي بتهمة قتل أمين شرطة في الساحل





شهدت منطقة الساحل الشمالي أمام مدينة العلمين الجديدة حادث دهس اللاعب احمد فتوح لاع فري الزمالك ومنتخ مصر لأمين شرطة بالساحل الشمالي وإلقاء القبض عليه وزميله محمد صبحى .

أثناء قيادة اللاعب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر لسيارته الخاصة اصطدم بامين شرطة بطريق مطروح اسكندرية أمام مدينة العلمين.

ولقي أمين الشرطة السيد أحمد الشبكي مصرعة متاثرا باصابته فى الحادث وتم نقله بواسطة الإسعاف إلى مستشفى العلمين .

استقبلت مستشفى العلمين النموذجي جثمان “السيد أحمد الشبكي” وتم التحفظ عليه في ثلاجة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة .

القت مباحث العلمين القبض على اللاعب أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق كما تم القبض على حارس الزمالك محمد صبحي،الذ.ى كان مرافقا للاعب احمد فتوح.

كما تم فور القبض على اللاعبين احمد فتوح ومحمد صبحى إجراء تحليل المخدرات لهما لمعرفة تعاطيهم لأى مواد مخدرة قبل الحادث.

أظهرت نتيجة العينة المبدئية التى أجريت للاعبين احمد فتوح ومحمد صبحى سلبية العينة وعدم تعاطيهم لمواد مخدرة قبل الحادث.

أمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل محمد صبحي، حارس الزمالك في واقعة دهس أمين شرطة بالعلمين الجديدة، بعد إجراء تحليل المخدرات له، كما قررت التحفظ على زميله أحمد فتوح للعرض على جهات التحقيق صباح اليوم الأحد لاستمرار التحقيقات في الحادثة.

من المقرر ان يتم ظهر اليوم عرض اللاعب أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر على نيابة العلمين ومقرها بمدينة برج العرب.





