



تفاعل نشطاء مع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مصمم بالذكاء الاصطناعي يظهر علاقة حب تجمع بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالي كامالا هاريس.

ويظهر المقطع الذي تبلغ مدته 15 ثانية، لحظات رومنسية بين المرشحين الجمهوري والديمقراطية للانتخابات الأمريكية، بما في ذلك مشاهد تبادل القبل والسير بأيدي متشابكة على شاطئ البحر أثناء غروب الشمس، وإنجاب طفل!

ولفتت بعض اللقطات انتباه الجمهور، خاصة تلك التي تظهر فيها هاريس حاملا وترامب يضع يده على بطنها المنتفخ.

ويظهر ترامب في المشهد بأظافر مزينة بطلاع أحمر اللون، مما أثار سخرية النشطاء الذين قالوا إنه سينضم لمجتمع المثليين لأجل عيون حبيبته هاريس.

وتم إنشاء الفيديو بواسطة برنامج الذكاء الاصطناعي "Grok-2 AI" الخاص بإيلون ماسك على منصة "إكس"، الذي يسمح للمستخدمين المتميزين بإنشاء محتوى مع المشاهير، وهي ميزة محظورة على أدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

وكانت شركة "xAI" التابعة لماسك قد أعلنت مؤخرا عن إطلاق نسخة اختبارية من نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد "Grok-2"، وأشارت عبر مواقعها إلى أن "النموذج الجديد يعتبر نسخة مطوّرة ومتقدمة مقارنة بنموذجنا السابق Grok-1.5، ويوفر إمكانيات برمجية متقدمة لتحليل البيانات، ويسهل تواصل المستخدمين عبر منصة "إكس".

وطوّرت "xAI" أول نموذج "Grok" للذكاء الاصطناعي في نوفمبر العام الماضي، وأتاحته لمستخدمي اشتراكات "+Premium" في الولايات المتحدة وبريطانيا والدول الأوروبية، وفي مارس الماضي أعلنت أن برمجيات "Grok" ستكون مفتوحة المصدر ليتمكن المبرمجون من تطويرها وتحسين قدراتها.