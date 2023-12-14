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شاهد.. رد فعل هنا الزاهد عندما حاول شاب تقبيلها في عزاء شقيق أحمد حلمي

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هنا الزاهد
الخميس، 14-12-2023 01:06 م

أطلت الفنانة هنا الزاهد في أحدث فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمنع شابا باغتها بمحاولة تقبيلها أمام الجميع.
وتظهر الممثلة الشابة، في الفيديو المتداول عبر السوشيال ميديا، وهي تسير أثناء خروجها من مراسم عزاء شقيق الممثل أحمد حلمي بينما يقترب منها أحد الأشخاص ويسلم عليها ويحاول تقبيلها من خديها.
ورغم اقترابه المباغت لها، فإن هنا نجحت في الابتعاد سريعا بحركة ذكية دون السماح له بتقبيلها، وأكملت طريقها إلى سيارتها دون أي مشاكل.
وحضر كثر من نجوم الفن المصري مراسم عزاء شقيق الممثل المصري أحمد حلمي، الذي أقيم في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد مساء الأحد، ومن بينهم طليقها الممثل المصري أحمد فهمي، ليكون هذا الظهور الأول له مع هنا منذ إعلانهما طلاقهما مؤخراً.
وقبل أسابيع، أعلنت هنا الزاهد انفصالها بشكل رسمي ونهائي عن أحمد فهمي، دون أن تكشف عن الأسباب أو تتحدث عن حياتهما الشخصية والعاطفية بل اكتفت بالإعلان عن الأمر عبر السوشيال ميديا.

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