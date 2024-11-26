شاهد رد فعل سعد الصغير لحظة نطق القاضي بحكم سجنه 3 سنوات

وثق مقطع فيديو لحظة نطق قاضي محكمة جنايات شمال القاهرة بالحكم على المطرب الشعبي سعد الصغير، وذلك بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة، بعد وصوله إلى مطار القاهرة قادماً من الولايات المتحدة، حيث كان قد أحيا حفلتين هناك.

وأظهر الفيديو القاضي وهو يقرر سجن "الصغير" 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 30 ألف جنيه.