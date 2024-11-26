سعر الدولار الآن في البنوك ومفاجأة في الريال السعودي







تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، في مختلف البنوك بمصر.

سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا عقب تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، حيث تضاعفت في سبتمبر الماضي لتصل إلى 2.7 مليار دولار، مقارنةً بنحو 1.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق.

ووفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من العام المالي 2024-2025 (من يوليو إلى سبتمبر 2024) بنسبة 84.4%، لتسجل حوالي 8.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 4.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

سعر الريال السعودي اليوم بالمصري

يتحرك سعر شراء وبيع الريال السعودي مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات السوق (حجم العرض والطلب).

سعر صرف الريال السعودي اليوم

في البنك المركزي المصري، جاء سعر شراء الريال السعودي عند 13.19 جنيه، و13.23 جنيه سعر بيع الريال.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

حقق سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 13.16 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر مستوى 13.16 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي إلى 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

تحدد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية عند 13.18 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.

ناهز سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك قناة السويس مستوى 13.15 جنيه للشراء، و13.25 جنيه للبيع.

جاء سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني عند 13.11 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

وفقًا لأحدث التحديثات الرسمية، جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية كالتالي:

- البنك الأهلي المصري: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

- بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.

- بنك القاهرة: 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

- البنك التجاري الدولي (CIB): 49.57 جنيه للشراء و49.67 جنيه للبيع.

- بنك أبوظبي الإسلامي: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

- بنك الإسكندرية: 49.60 جنيه للشراء و49.70 جنيه للبيع.

- بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء و49.65 جنيه للبيع.

- بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء و49.72 جنيه للبيع.