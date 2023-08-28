"شاف جسمها كله".. تعليق مثير من نهاد أبو القمصان على طلاق عروسين بعد كتب الكتاب

ن



نصحت المحامية نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، الفتيات بعدم قبول عقد "كتب الكتاب" قبل ليلة الزفاف بفترة، قائلة: متعمليش أي حاجة أنتِ مش عاوزاها، تحت أي ظرف أو أي مسمى.



وأضافت في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": واحدة باعتة بتقول إن كان مكتوب كتابها والعريس اختلف مع باباها واتطلقوا بس هي مأزومة جدًا لأنه شاف جسمها كله ومش عارفة ده صح ولا غلط ولو اتخطبت تاني هتقول للعريس الجديد ولا لا؟

وتابعت: الوضع اللي حطك فيه الراجلين أبوكِ والعريس غلط، لأن الأسر المصرية بتعمل جريمة في بناتها اسمها كتب الكتاب، حاجة كده ماسخة ملهاش لازمة، من غير وضع حدود وعدم اعتباره زوج لكنه في حقيقة الأمر يتعامل على أنه زوج، ولو ملهوش حقوق في العلاقة الكاملة فله حقوق في التجاوزات، متسائلة: ليه بتحطوا بناتكم في المفرمة دي؟

واستطردت: إحنا في مجتمع البنت اللي بتقول فيه لأ بجمودية، بتتعاملوا معاها على أنها جاحدة وجامدة، وتقول إيه للراجل اللي بيقولها أنتِ مراتي ولما ترفض يقولها أنتِ مش بتطيعيني وحالة من الضغط الرهيب على البنات.

واستكملت: الخطوبة بتتعمل عشان الناس تتعرف على بعض ومفيش حاجة اسمها كتب الكتاب علطول، والبنات عليها الرفض في هذه الحالة، وكتب الكتاب قانونًا هي مراته وشرعًا الإعلان فيه مكنش إعلان دخول ولا علاقة كاملة.