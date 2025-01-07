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سيدة دار رعاية المسنين تكشف ما كان يفعله معها العامل مقابل خدمتها

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الثلاثاء، 07-01-2025 01:37 ص

 

 

قصة سيدة مصر الجديدة التي تعرضت لواقعة مأساوية على حد قولها داخل دار مسنين في منطقة مصر الجديدة، بعد أن قام عامل في دار الرعاية بممارسة أمور مخلة للآداب معها مقابل خدمتها.

 

تفاصيل وكواليس واقعة سيدة دار مصر الجديدة

السيدة أدلت بأقوالها أمام نيابة مصر الجديدة، وأكدت خلالها أنها قعيدة ولا تستطيع خدمة نفسها فكانت متواجدة في دار الرعاية لهذا السبب، وكان أحد العمال يستغل ذلك ويطلب منها ممارسة أمور غير مألوفة وغير أخلاقية معها.

 

كما أكدت سيدة دار الرعاية في مصر الجديدة أن العامل كان يجبرها على ممارسة أمور غير أخلاقية ويلامس جسدها أثناء مساعدتها وخدمتها، حتى قامت بالإبلاغ عنه في النهاية، مشيرة إلى أنه لم يراعى حقوقها ولا ضميره تجاه المرضى.

 

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، الجهات المختصة بطلب تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة التحرش بإحدى النزيلات التي تعاني من شلل داخل دار المسنين.

 

كما قررت النيابة استدعاء المشرفين في دار لرعاية المسنين غير مرخصة بمنطقة النزهة لسؤالهم عن واقعة التحرش بإحدى النزيلات التي تعاني من شلل داخل دار المسنين.

 

وانتقل فريق من جهات التحقيق بالنزهة، إلى موقع دار المسنين بالنزهة، لفحص كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان، عن واقعة التحرش بالنزيلات داخل دار المسنين واستمعت لأقوال السيدة المصابة.

 

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المصابة بالشلل ضحية واقعة التحرش، من قِبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة، بمنطقة النزهة.

 

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي، أحالت واقعة تعرض سيدة بدار مسنين غير مرخصة للتحرش للنيابة العامة لتقرر إخلاء وغلق الدار ونقل المسنين لدار مرخصة.

 

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مأموري الضبط القضائي بوحدة التدخل السريع المركزي بفحص ما تم تداوله على صفحات موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بشأن  تعرض سيدة تعاني من شلل للتحرش من قبل أحد المشرفين بدار لرعاية المسنين غير مرخصة بمصر الجديدة.

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