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سبب تراجع ترامب عن الاتصال بالرئيس السيسي

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الثلاثاء، 28-01-2025 10:34 ص

 

على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتحدث مع الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضية استقبال فلسطينيين من قطاع غزة إلا أنه تراجع ولم يتصل بالرئيس.

 

وحول أسباب عدم اتصال ترامب بالرئيس السيسي، كشف الخبير العسكري اللواء سمير فرج، أن ترامب كانت لديه رغبة ونية حقيقية للاتصال بالرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد ولم تتم المكالمة الهاتفية لأنه "وصل للرئيس الأمريكي رفض الشعب المصري لمقترح نقل سكان غزة إلى مصر".

 

الشعب المصري وراء تراجع ترامب

 

وأضاف الخبير العسكري البارز في تصريحات تلفزيونية ، أن "الشعب المصري عظيم في كل المواقف وهو من أوقف ومنع مكالمة دونالد ترامب بالرئيس عبد الفتاح السيسي" موضحا أن الرئيس في النهاية يعبر عن رغبة ورأي الشعب.

 

ترامب تحدث إلى ملك الأردن

 

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت أنه تحدث إلى ملك الأردن عبدالله الثاني "بشأن نقل الناس من قطاع غزة المدمر إلى الدول المجاورة" وأنه سوف يجري اتصالات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم الاحد بهذا الشأن.

 

وقال ترامب: "سأتحدث مع الجنرال السيسي غدا (الأحد) في وقت ما وأود أن تأخذ مصر والأردن الناس، نتحدث عن مليون ونصف المليون شخص ونحن فقط نقوم بتنظيف هذا الشيء بالكامل".

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