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ساره تطلب الخلع بعد 4 شهور زواج: فاهم الرجولة غلط

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الإثنين، 07-04-2025 01:09 م

 

تقدّمت "ساره. م"، 26 سنة، برفع دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، تطلب فيها إنهاء زواجها الذي لم يمر عليه سوى أربعة أشهر فقط، مبررة طلبها بأن: "زوجها يتعامل معها بأسلوب الأمر فقط، ولا يسمح لها بأي حرية، حتى في أبسط الأمور اليومية".

قالت "ساره" في دعواها: "من أول يوم زواج وهو عايش معايا دور سي السيد، كل حاجة لازم على مزاجه من الأكل حتى اللبس.. حتى طريقة كلامي مع أهله، بيمنعني أتكلم وقت ما هو بيتكلم، ولو ضحكت بصوت عالي يقول لي عيب، ولو زعلت من حاجة يزعقلي ويقولي انتي ما بتفهميش".

وأكدت ساره أن محاولات الحديث معه بشكل هادئ لم تجدِ نفعًا، وأنه يرفض أي محاولة للحوار، ويعتبرها تقليلاً من شأنه كرجل، وقالت: "أنا لا طلبت حاجة غريبة ولا بتدخل في شغله ولا بعاند معاه، بس هو شايف إن الرجولة معناها السيطرة، وأنا مش قادرة أكمل بالشكل ده".

"طلبت الطلاق بكل ودي لكنه رفض وتعمد افتعال المشاكل"، لذلك لجأت إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس لرفع دعوى خلع ضده والتخلص منه، لإيجاد الراحة النفسية فيما بعد.

تختتم الزوجة: الدعوى حملت رقم 197 لسنة 2024، ولا زالت منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

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