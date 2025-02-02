زوج أصالة السابق يوجه لها صدمة غير متوقعة

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الأحد، 02-02-2025 10:43 ص

 

حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، خلال الساعات القليلة الماضية أغنية “60 دقيقة” للفنانة أصالة من الموقع.

وأغنية 60 دقيقة من كلمات باسم عادل، ومن ألحان وتوزيع محمد رحيم، ومن تسجيل ومكساج هاني محروس وإنتاج طارق العريان.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن مع الرجوع للفيديو كليب تبين أن سبب حذفه مطالبة طليقها المخرج طارق العريان بحقوق النشر والطبع.

أغنية 60 دقيقة حياة

وطرح ألبوم 60 دقيقة حياة للفنانة أصالة عام 2015 وقامت بتصويرها على الطريقة الفيديو كليب وحققت نجاحا كبيرًا.

وفى وقت لاحق احتفلت أصالة بتحقيق أغنية “60 دقيقة حياة” للفنانة أصالة نصري 200 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد مرور 9 سنوات من طرحها.

أصالة نصري - بعض الأحيان

وكانت طرحت المطربة أصالة أغنيتها الجديدة “بعض الأحيان” وذلك عبر قناتها على موقع اليوتيوب حيث حققت مشاهدة عالية فور طرحها.

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