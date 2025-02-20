الخميس 20 فبراير 2025
توقيت مصر 17:21 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

حكم بإعـ..ـدام 5 أشقاء مرة واحدة

زوجته فضحت ممارساته الجنـ.ـسية".. قرار قضائي ضد البلوجر الشهير "دكتور فود"

السعودية تُشّهر بمقيم مصري تحرش بامرأة وتنشر اسمه وصورته

"عشيقي خلّص عليه وهو في حضني".. فيديو يوثق رد فعل "سيدة المنصورة" بعد إحالة أوراقها للمفتي

لن يشارك في القمة.. مدرب الزمالك يطرد شيكابالا من معسكر الفريق ويكشف السبب

محمد سامي يرتدي "حلق" ويثير الجدل

تعمد خسارة قضيتها.. ننشر صورة الضحية الثانية لـ" سـ.ـفاح المعمورة"

جنازة مهيبة بمشاركة الألاف لتشييع شاب الدقهلية مصطفى محمد (فيديو)

"طلب لهما الإسعاف".. حقيقة تورط عمرو بيلا في دهـ.ـس شابين بالسلام

سر السيدة المنتقبة في قضية "سـ.ـفاح الإسكندرية" وما هي مهمتها مع المحامي؟

زوجته فضحت ممارساته الجنـ.ـسية".. قرار قضائي ضد البلوجر الشهير "دكتور فود"

dr-food-chourouk
ا
الخميس، 20-02-2025 01:54 م

 

 

عاد اسم الناشط اللبناني جورج ديب، الملقب بـ"دكتور فود"، للواجهة مجدداً، بعد اتهامه بالاتجار في المخدرات.

وكان قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي قد أصدر قراره الظني بشأن قضية ديب، حيث قرر اعتبار أعمال المدعى عليهم، ومن بينهم ديب، من نوع الجنايتين المنصوص عنهما في قانون المخدرات، وفق صحيفة "النهار".

وبذلك، تم إحالة المدعى عليهم إلى القضاء المختص، ليزيد من تعقيد الوضع القانوني الذي يواجهه "دكتور فود".

بداية القصة

القصة بدأت في فبراير 2024، عندما نشرت زوجته، شروق "صان شاين"، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه فيه بالخيانة.

وتناولت في المقطع تفاصيل مشينة حول زوجها، مشيرة إلى أنه كان يسافر للخارج بحجة العمل، بينما كان يلتقي بعشيقاته، كما أكدت، في بث مباشر، أنه ترك طفلهما البالغ ثلاثة أشهر وحيداً في الغرفة أثناء لقائه بإحدى النساء، ما أثار موجة من الغضب والانتقادات على منصات التواصل.

تصنيع المخدرات والاتجار بها

وفي مايو 2024، تطوّرت الأمور إلى مستوى أكثر خطورة بعد أن ادعى قاضي التحقيق في جبل لبنان، زياد الدغيدي، عليه بتهم تصنيع المخدرات والاتجار بها، فما كان من ديب إلا أن يعترف بأنه لا يتاجر بالمخدرات، بل يتعاطاها.

وأكدت التحقيقات أن "دكتور فود" كان يستخدم مؤسسته الغذائية كغطاء لتهريب المخدرات عبر إنتاج الحلوى.

إقرأ ايضا

173-190502-execution-five-brothers-acrime-egypt_700x400

حكم بإعـ..ـدام 5 أشقاء مرة واحدة

Capture

السعودية تُشّهر بمقيم مصري تحرش بامرأة وتنشر اسمه وصورته

Capture

"عشيقي خلّص عليه وهو في حضني".. فيديو يوثق رد فعل "سيدة المنصورة" بعد إحالة أوراقها للمفتي