الإثنين 10 فبراير 2025
توقيت مصر 12:52 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تفاصيل وفاة الفنانة إنجي مراد أثناء ولادة طفلها تاركة رسالة مؤثرة

تهز دولة عربية.. مارست الرذيلة مع 7 رجال وشاركوها في التخلص من زوجها

مخلة بالشرف.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تفجر مفاجأة صادمة عن زوجة بشار(فيديو)

عمرو أديب: هل نحن على شفا حدوث حرب مع إسرائيل؟.. عمرو موسى يرد (فيديو)

زوجة في دعوى خلع بمحكمة مصر الجديدة: "بيخوني مع أكتر من واحدة وشوفت بعيني"

واقعة تهز المحلة.. إنهاء حياة نجل صاحب مطعم شهير بطلق ناري في الشارع

شريف مدكور يُنكر عذاب القبر: أنا مش خروف

بسبب كيس مكرونة.. رد فعل "نجوى" عقب إحالة أوراقها للمفتي بتهمة قتـ.ـل الطفلة ريماس

ينهي حياة شقيقته في الشارع أمام الجميع بـ قنا

سعر الدولار اليوم في البنوك رسميًا والسوق الموازية

زوجة في دعوى خلع بمحكمة مصر الجديدة: "بيخوني مع أكتر من واحدة وشوفت بعيني"

جج
ا
الإثنين، 10-02-2025 10:30 ص

 

وقفت مها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد أن قررت أن تضع حداً لحياتها الزوجية بعد اكتشافها خيانة زوجها، حيث وقفت أمام القاضي تطلب الخلع، معللةً طلبها بتعرضها للخيانة من قبل زوجها الذي كان على علاقة مع امرأة أخرى.

 

مها تطلب الخلع بسبب خيانة زوجها

تحدثت مها بنبرة حزن قائلة "لم أتوقع أن يأتي اليوم الذي أجد فيه نفسي في هذا المكان، لكن خيانة زوجي دمرت كل شيء تزوجنا منذ خمس سنوات، وعشت معه سنوات من الحب والتفاهم، لكن مع مرور الوقت بدأت تظهر علامات الشك كنت أرفض الفكرة تمامًا، ولكن بعد اكتشاف رسائل على هاتفه، تأكدت من خيانته".

 

وأضافت مها "كنت أبحث عن الأعذار له في البداية، ولكن بعد أن تأكدت من الخيانة أكثر من مرة، لم أستطع تحمل الإهانة أكثر حاولت أن أتحدث معه، ولكن كان يرفض الاعتراف بما حدث وبعد أن فقدت الثقة فيه، قررت أن أطلب الطلاق، فلم أعد قادرة على العيش مع شخص لم يحترم مشاعري."

 

وأمام محكمة الأسرة وقفت مها بمشاعرها المتباينة، فهي لم تكن ترغب في الوصول إلى هذه المرحلة، ولكنها شعرت أن الكرامة لا يمكن التضحية بها، وأن الحياة لا تستحق العيش في ظل خيانة وعدم احترام.

إقرأ ايضا

0=

تفاصيل وفاة الفنانة إنجي مراد أثناء ولادة طفلها تاركة رسالة مؤثرة

download

تهز دولة عربية.. مارست الرذيلة مع 7 رجال وشاركوها في التخلص من زوجها

ح

مخلة بالشرف.. شقيقة زوجة ماهر الأسد تفجر مفاجأة صادمة عن زوجة بشار(فيديو)

أخبار متعلقة

Capture

عروس ترفع دعوى خلع في أول أسبوع زواج وتكشف السبب الصادم

Capture

"شربات" زوجة لعوب قتـ.ـل بسببها الزوج وعشيقين بالشرقية.. ما القصة؟

خ-0

نجلاء تطلب الخلع: بيقولي جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك

small_2025-01-23-5fc9cde54b

منهم فيديو ليلة الدخلة.. زوج ينشر فيديوهات مخلة لزوجته بعدما عاد من قطر واكتشف الصدمة

Capture

عدنان يلجأ للمحكمة لتطليق زوجته الخائنة: لما واجهتها قالتلي مجرد تسلية

images

آيات تطلب الخلع: صحته راحت بعد 7 شهور زواج وأنا لسه عروسة