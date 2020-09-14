حملة لتوظيف وتأهيل شباب الخريجين في القاهرة وعين شمس

الإثنين، 14-09-2020
02:19 م
متابعات- أمينة عبد العال
أعلنت
مبادرة "لأجلك أنت"، بدء حملة توظيف لأهالي شرق القاهرة
وعين شمس، لشباب
الخريجين، على أن تستمر المبادرة بشكل دائم، لتوفير فرص العمل لجميع الخريجين.
ونسقت
المبادرة مع عدد من المناطق الصناعية لتوفير العمالة اللازمة لها، على أن تبدأ فاعليتها،
بتوظيف خريجي الدبلومات الفنية بأنواعها، يبدأ التقديم بها الاثنين 14 سبتمبر الجاري،
وتستمر لمدة أسبوعين، يعقبها فعاليات توظيف أخرى لباقي الخريجين.
كما
تنظم مبادرة "لأجلك أنت" دورات تأهيلية لسوق العمل لجميع الخريجين بصرف النظر
عن الأعمار ومن الجنسين، تبدأ بدورة تدريبية لتأهيل شباب الخريجين على علوم الحاسب
الآلي والتطبيقات المكتبية، والرخصة الدولية للحاسب الآلي، والتسويق الإليكتروني مجانا،
يبدأ الحجز فيها من الاثنين 14 أغسطس الجاري لمدة أسبوعين.
من جانبه
طالب حسام نافع، رئيس مبادرة "لأجلك أنت" شباب شرق القاهرة
، وعين شمس، في بيان، بالتقديم في حملتي التوظيف والتأهيل، لافتا
إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها المبادرة مجانا بشكل كامل، كما أن مبادرة"لأجلك
أنت"، تتابع الشباب الطالب التوظيف أو التأهيل حتى يستقر في عمله بشكل جيد، لافتا
إلى أن نشاط المبادرة سيمتد إلى باقي أحياء القاهرة
، ثم إلى باقي جمهوريات مصر.
وقال
"نافع" إن جميع فعاليات مبادرة "لأجلك أنت"، تأتي وفقا لتوجيهات
وتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة المشاركة المجتمعية في بناء مصر، التي طالب
الرئيس الجميع بالعمل على بنائها.
وتأسست
مبادرة "لأجلك أنت" منذ أشهر، وأصدرت بيان تأسيسي أكدت فيه هدفها خدمة المواطنين،
وأنها لا تتتبع أي حزب سياسي أو جماعة، لافتة إلى أن مؤسسيها والعاملين فيها شباب من
المجتمع المصري، يسعون لدعم جهود الدولة الجبارة في شتى الاتجاهات.