حسام موافي: نوع من الطعام مذكور في القرآن يحميك من جميع الأمراض

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة في مستشفى القصر العيني، عن نوع من الطعام، ذكر في القرآن الكريم، يساهم في تعزيز الصحة ومدّ الجسم بالطاقة طوال اليوم.

وقال موافي، خلال لقاء تلفزيوني سابق مع الإعلامي محمود سعد، إن ترتيب الكلمات في القرآن له دلالات مهمة، مستشهدًا بقول الله تعالى في سورة الواقعة: "وفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20) وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (21)"، مشيرًا إلى أن تقديم الفاكهة على اللحوم في الآية يحمل إشارة غذائية مهمة.

وأضاف أن تناول الفاكهة قبل الوجبات يسهم في الوقاية من العديد من الأمراض، مثل ارتفاع الكوليسترول، السمنة والضغط والسكري، نظرًا لفوائدها الغذائية ودورها في تحسين عملية الهضم.

وتابع موافي بأن الاهتمام بعوامل الخطورة مثل ارتفاع ضغط الدم، السكر، والكوليسترول أمر ضروري للحفاظ على صحة القلب والشرايين، مؤكدًا أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على الشريان التاجي.

وأوضح أن الشريان التاجي هو المسؤول عن تغذية عضلة القلب، وأن أي انسداد فيه قد يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة، مثل الذبحة الصدرية أو الجلطات القلبية.

وختم موافي حديثه بالتأكيد على أهمية اتباع نمط غذائي صحي ومتوازن، والحرص على الوقاية من الأمراض التي تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.

