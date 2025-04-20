جودة عواد بعد إيقافه عن مزاولة الطب: الفيديوهات مفبركة بالذكاء الاصطناعي

استنكر الدكتور جودة عواد، صاحب المركز المتخصص في التغذية العلاجية والذي صدر بحقه قرار من وزارة الصحة بغلق عيادته، ما وصفها بحملة تشويه ممنهجة تستهدفه في الفترة الحالية.

خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح أن هناك إعلانات مضللة ومقاطع فيديو مجتزأة وأخرى مزيفة بالكامل يتم تداولها عبر الإنترنت بهدف الإساءة إلى سمعته.

وأكد الدكتور جوده عواد، على أنه حاصل على شهادة الدكتوراه منذ عام 1995، وأشار إلى مسيرته المهنية الممتدة لـ30 عامًا في التدريس.

وأعرب عن شعوره بالظلم الشديد، مؤكدًا أنه لا يعرف شيئًا عن الجهات أو المنتجات التي يتم الترويج لها زورًا باسمه في تلك المقاطع، معقبًا: "لا أعرف شيئًا على المنتجات التي يتم الترويج لها باسمي، الإعلانات المنتشرة على السوشيال ميديا مضللة ومقاطع مجتزأة ومزيفة".

وكشف الدكتور عواد أن المقاطع المتداولة التي تتضمن ترويجًا لمنتجات معينة هي في حقيقتها غير حقيقية وتم إنتاجها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحذر عواد، من الانسياق وراء هذه الأساليب التضليلية التي بدأت في الانتشار، ودعا إلى إجراء مقارنة بين الصوت الظاهر في تلك المقاطع وبين صوته الحقيقي في الحلقات التلفزيونية التي يقدمها، مضيفًا: "فيه ناس معندهاش ضمير بتستغل صوتي في إعلانات مضللة".

وتابع عواد: "أنا رجل بسيط وبكشف على المرضى في مستشفيات الجمعيات الخيرية وأتصدق بما أكسبه على الناس".

وأكد أنه ليس لديه أي مصالح تجارية أخرى كالمحلات أو المزارع أو المصانع، مشددًا على أنه لم يقدم أي معلومة طبية خاطئة طوال مسيرته المهنية التي امتدت لـ3 عقود.