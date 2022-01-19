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جواهر بعد إصابتها بالسرطان: الكيماوي يذيب كل شئ في جسدي

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جواهر
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الأربعاء، 19-01-2022 09:17 ص

كشفت الفنانة جواهر الكويتية، عن معاناتها من علاج الكيماوي، أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان.
وأشارت إلى أنها تعاني نفسيا، مما أحدثه الكيماوي بجسدها ووجهها ، وأنها كانت تريد عمل حقنة على غرار الفيلر أو البوتكس لرفع حالتها النفسية، إلا أن الدكتور أكد لها أنه لا فائدة من الأمر، لأنه باستمرار تناول جرعات الكيماوي، فإن كل شيء يذوب.
وأكدت أن الكيماوي يذيب كل شيء في جسدها، قاىلة: “اللي ياخذ كيماوي ما يصير يسوي أي شي، لإن ماكو فايدة، اليوم آخذ جرعة”.
وأضافت:”الكيماوي يذوب كل شيء، كان ودي فيلر ما يضر، بوتكس، الدكتور يقلي ليش، قلتله ليش، يقلي كله روح، قلتله يعني تغيير أبي أغير جذي نفسيا”
 

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