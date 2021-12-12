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جنازة الفنان محمد عبدالحليم .. لم يحضر سوى فنان مسيحي

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الفنان الراحل محمد عبدالحليم
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الأحد، 12-12-2021 03:09 م

شُيع جثمان الفنان الراحل محمد عبد الحليم من مسجد الشرابية بنفق الملك الصالح حيث تقرر أن يدفن فى مقابر العائلة بطريق الفيوم.
ولم يحضر جنازة الفنان الراحل سوى فنان واحد هو الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.
وكان أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة الفنان محمد عبد الحليم، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، وكتب مكرم: «الدوام لله.. وفاة الفنان محمد عبد الحليم».
والفنان الراحل:
- تميز فى أداء اﻷدوار الثانوية فى اﻷعمال الفنية المختلفة.

- شارك فى العديد من المسلسلات التلفزيونية والمسرحيات والأفلام السينمائية.

- بدأ حياته الفنية فى أواخر السبعينيات عندما اختاره المخرج عبدالرحمن الخميسى ليشارك بفيلمه "زهرة البنفسج" فى عام 1977، وبعدها انطلق مشواره الفني.

- من أهم أعماله "دموع فى عيون وقحة" ، "شيخ العرب همام". 

- قدم 324 عملا خلال مشواره الفنى، من أبرزها " بين عالمين، وبيت السلايف، رمضان كريم، لاعلي سعر، أزمة نسب، وليالي الحلمية ٦

- عانى الفنان محمد عبدالحليم من الأمراض الطبيعية المرتبطة بالسن، ومنها آلام العظام، التي استدعت سيره بعكاز.

- كان آخر أعماله مسلسل "اللعبة ليفل الوحش"، حيث ظهر في مشهد مع الفنان هشام ماجد والفنان أحمد فتحي في دور شرفي وجسد شخصية "جد جد مازو" وتوفى بالعمل.

 

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