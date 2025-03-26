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جامعة الأزهر تعاقب مبروك عطية على برنامجه المثير للجدل "كلام مبروك"

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الأربعاء، 26-03-2025 12:51 م

قررت جامعة الأزهر، إحالة الدكتور مبروك عطية أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، للتحقيق بسبب حلقات برنامج "كلام مبروك".

 

وكشف مصدر مطلع بجامعة الأزهر، أن الجامعة تلقت شكاوى كثيرة من أعضاء هيئة تدريس فضلا عن رصدها المحتوى الذي يقدمه الدكتور مبروك عطية عبر برنامج "كلام مبروك"، وبناء عليه تمت إحالته للتحقيق.

 

وأشار المصدر، إلى أن أساتذة الأزهر وكل من ينتسب إلى المؤسسة الدينية الأولى في العالم استاءوا من المحتوى الذي يقدمه الدكتور مبروك عطية في برنامج، خاصة أن الكثير من محتواه لا يتناسب مع طبيعة أي أستاذ بالأزهر الشريف.

 

ونوه المصدر، إلى أن جامعة الأزهر ستقوم باستدعاء الدكتور مبروك عطية والتحقيق معه وسماع أقواله أمام لجنة التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بشأن برنامجه الجديد الذي وصفه البعض بأنه مثير للجدل، ومن ثم اتخاذ قرار بشأنه.

 

واعتاد الدكتور مبروك عطية، العميد السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بسوهاج، تقديم البرامج الدينية التي تناقش القضايا الأسرية والاجتماعية والدينية، بأسلوب به السخرية.

 

وفاجأ الدكتور مبروك عطية، جمهوره هذا العام ببرنامج "كلام مبروك" وهو عبارة عن بودكاست بمحتوى مختلف تمامًا، ويُعرض على عرب كاست.

 

واستضاف الدكتور مبروك عطية، شخصيات من عالم الفن مثل سعد الصغير، حسن شاكوش، انتصار، شيماء سيف وغيرهم، في نقلة اعتبرها البعض غير متوقعة عرّضته لبعض الانتقادات، وأحدثت جدلًا واسعًا بين الجمهور.

 

ومن الشخصيات التي استضافها الدكتور مبروك عطية في "كلام مبروك"، "سعد الصغير بعد خروجه من السجن مباشرة، ومطربَيّ المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال، وانتصار، وشيماء سيف.

 

وأثارت حلقة الدكتور مبروك عطية، مع المطرب سعد الصغير الذي خروج للتو من السجن في تهمة حيازة مخدرات، جدلا كبيرا، إذ تلا المطرب الشعبي بعضا من آيات القرآن بإسمه، وهو ما عرضه لانتقادات واسعة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وتعرض الدكتور مبروك عطية، لانتقادات عديدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لاستضافته مؤدي المهرجانات عمر كمال عبر برنامج "كلام مبروك"، وقيامه بالتصفيق أثناء أداء أغنية "لخبطيطة"، في مشهد وصفه البعض بأنه لا يليق بأستاذ الأزهر.

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