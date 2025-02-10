تفاصيل وفاة الفنانة إنجي مراد أثناء ولادة طفلها تاركة رسالة مؤثرة

وافت المنية الممثلة السورية إنجي مراد عن عمر ناهز ٣٣ عاما، بعد معاناتها من أزمة رئوية حادة بسبب فيروس خطير لم يتم تحديده بعد تزامنا مع حملها بالشهر السابع وولادة جنينها.

وكان زوج الفنانة الشابة ناشد جمهورها الدعاء لها قبل وفاتها في منشور كتبه على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" حيث كشف أنها بين الحياة والموت، قائلاً: "انا سامر زوجا لانجي، دعولها كتير، انجي بحاجة دعائكون انجي وضعا صعب بين الحياة والموت امانة تدعولها".

وكانت مراد كتبت في سلسلة تدوينات: "انا عم احتضر سامحوني".

وجاء في تدوينة سابقة: "قال على قولة المتل وقت المصاعب بتظهر محبة الناس الحقيقة عنجد، شوفي ناس نزلوا من على الرف".

وقالت في منشور آخر: "وحدي أعرف ما مررت به، وكيف تجاوزته، وماذا تركَ في نفسي حتى الآن. أنا الشخص الذي أستند إليه عند كلِّ عثرةٍ، وأنا الذي ينقذني في كلِّ مرةٍ. مُمتنةٌ إليّ، فخورةٌ بي، وبما أحاول لأجلِه، وسواء عليّ وصلت أم لم أصل يكفيني_فقط_ أنِّي بصدقٍ أحاول".

وبرزت أنجي مراد في مجموعة من المسلسلات السورية، على غرار "ببساطة" و"الحرملك" و"أهل الوفا" و"عطر الشام"...

ودخلت في عالم التمثيل من باب الجمال، عقب مشاركتها في مسابقة ملكة جمال آسيا 2017.