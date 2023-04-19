الأربعاء 19 أبريل 2023
توقيت مصر 15:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

هاكر يسرق محتويات إذاعة القرآن الكريم ويبيعه خارج مصر

جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه في ميدان الجامع بمصر الجديدة أمام المارة

تغريدة طارق السويدان تثير ضجة.. حذفها واعتذر (تفاصيل)

تعليق صادم من نادي النصر على حركة رونالدو الإباحية

سعر الدولار رسميًا في البنوك قبل إجازة عيد الفطر

رد فعل محمد صلاح بعد عثور "جعفر العمدة" على ابنه

الجيش السوداني: دولتان مجاورتان تقدمان مساعدات لقوات الدعم السريع

تخطى 37 جنيهًا.. سعر الدولار يقفز في تعاملات السوق السوداء

انهارت باكية.. أول صور لـ سلمى الشيمي من داخل المحكمة بعد قرار حبسها عامين

ADS
 

تغريدة طارق السويدان تثير ضجة.. حذفها واعتذر (تفاصيل)

20210827_1630018729-939
طارق السويدان
Native
Teads
الأربعاء، 19-04-2023 12:12 م

 

 

أثار الداعية الإسلامي الكويتي طارق السويدان، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تغريدة ودعاء عن المسجد الحرام والمسجد الأقصى.

 

وقال السويدان في التغريدة المتداولة على "تويتر" قبل حذفها: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال"

ولاحقا حذف التغريدة، وأوضح في سلسلة تغريدات: "السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيما واعتذر لكم عنها.. الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".

 

وأضاف: "المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال".

 

وتابع: "أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا، فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن، وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة".

 

 

 

إقرأ ايضا

643f991c423604413a084974

أول دولة تعلن السبت أول أيام عيد الفطر

images

هاكر يسرق محتويات إذاعة القرآن الكريم ويبيعه خارج مصر

643ef6dd42360426271dcba8

جريمة بشعة.. أب يقتل ابنه في ميدان الجامع بمصر الجديدة أمام المارة