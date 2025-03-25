تعليق مفاجئ من زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم رسالة لجماهير الزمالك بعد أنباء انتقاله للنادي الأهلي بعد نهاية الموسم الحالي.

وقام زيزو بتغيير بايو صفحته الشخصية بموقع إنستجرام وكتب: هناك أبطال وهناك أساطير، الأبطال يُخلّدون في الذاكرة لكن الأساطير لا تموت أبدًا.

وأرسل نادي الزمالك عرضا أخيرا لزيزو بعد أنباء اقترابه من النادي الأهلي في الأيام الماضية وبمهله لتصل لـ7 أيام أي بعد نهاية معسكر منتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر مباراته القادمة أمام سيراليون غدا في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.