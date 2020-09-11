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تعرف على أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم

الدولار
دولار
الجمعة، 11-09-2020 07:44 م أحمد سالم
استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم الجمعة 11-9-2020، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 
15.70 جنيه للشراء.
15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 
15.72 جنيه للشراء .
15.82 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك مصر
 
15.72 جنيه للشراء .
15.82 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 
15.70 جنيه للشراء .
15.80 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك عودة
 
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 
15.71 جنيه للشراء .
15.81 جنيه للبيع .

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