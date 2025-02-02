تعرض للظلم من مديره.. أول رد فعل من وزير الثقافة بعد تخلص موظف من حياته

كتب موظف دار الأوبرا رسالة لظالمه قبل أن ينهي حياته وتشكيل لجنة من وزير الثقافة للكشف عن ملابسات الحادث وتحقيقات النيابة العامة بالجيزة في القضية.. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد القصة الكاملة لموظف الاوبرا قبل اتخاذ قرار بإنهاء حياته.

البداية كانت بتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة كتيها موظف لظالمه قبل أن يُنهي حياته بسبب فصله من عمله، وتبين أن الموظف يدعى “هـ. ع”، تخلص من حياته بإلقاء نفسه في النيل بسبب فصله من عمله بمنطقة إمبابة، وكتب رسالة مؤثرة لظالمه كتب فيها كلمات تعبر عن معاناته التي عاشها طوال حياته.

وكتب في ورقة تركها قبل وفاته بعنوان “رسالة من مظلوم إلى ظالمه”: “ستراني في عقوق أبنائك، وفي هجر أصحابك، وفي غدر من حولك، وستراني في أحلامك المحطمة والتي لا تتحقق، وستراني في مرضك وضعفك وفشلك، والله العظيم أسألك بأنك ستراني".

تحرك وزارة الثقافة

قرر الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تشكيل لجنة للوقوف على ملابسات وفاة هاني عبدالقادر، موظف دار الأوبرا المصرية.

وأعرب وزير الثقافة عن خالص تعازيه القلبية لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. كما أكد أن الوزارة لن تدخر جهدًا في المتابعة وتقديم الدعم اللازم لأسرته.

قرارات النيابة العامة

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في الحادث للوقوف على كافة ملابساتها إذ قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفي لتحديد سبب وتوقيت الوفاة عقب نقلها إلى مشرحة زينهم.

كما قررت النيابة، إجراء تحليل مخدرات للمتوفي لبيان مدى تعاطيه أية مواد مخدرة من عدمه وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.