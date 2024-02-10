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تحرك عاجل من ليفربول للحفاظ على محمد صلاح وسط إغراءات السعودية..تفاصيل

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محمد صلاح
السبت، 10-02-2024 05:21 م نسمه عبد الوهاب
تحرك عاجل من إدارة ليفربول من أجل الحفاظ على خدمات محمد صلاح، نجم الريدز، وسط وجود رغبة كبيرة من الدوري السعودي لضمه.
ويتواصل الحديث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول، خاصة في الفترة الأخيرة، بعدما أعلن مدرب الريدز، يورجن كلوب، رحيله عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وانتشرت تقارير صحفية في الفترة الماضية، تشير لاحتمالية رحيل أكثر من لاعب بعد نهاية الموسم الجاري، ومن بينهم محمد صلاح، خاصة بعد إعلان مغادرة كلوب.

وفي هذا الصدد أكدت صحيفة «فوتبول إنسايدر» البريطانية، أن إدارة ليفربول لديها ثقة في إقناع الثلاثي محمد صلاح وفيرجيل فان دايك وترنت ألكسندر آرنولد، لتجديد التعاقد مع النادي.

ومن المقرر أن تنتهي عقود الثلاثي في عام 2025، ما يجعل النادي في أشد الحاجة لإقناعهم بالتجديد، خوفًا من الرحيل.
وستحاول إدارة ليفربول إقناع الثلاثي بمشروع ما بعد يورجن كلوب، وهناك ثقة باستمرارهم مع النادي، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

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