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حسن شحاتة: محدش يقدر يغير محمد صلاح

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محمد صلاح
السبت، 20-01-2024 03:13 م نسمه عبد الوهاب
أكد حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن وجود محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، في الملعب أمر مهم.

وقال حسن شحاتة، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «محدش يقدر يغير محمد صلاح، لو هو سليم ولا يعاني من أي إصابة»
.
وأضاف: «محمد صلاح، في أي لحظة من الممكن أن يسجل هدف، حتى لو هو مش مستواه الفني، لذلك يجب أن يظل في الملعب».
وتابع: «صلاح، لو واقف سلبي في الملعب ولا يبذل أي مجهود، هغيره، ولكن أكيد هو مش هيقبل يكون سلبي في الملعب».

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