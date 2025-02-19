الأربعاء 19 فبراير 2025
توقيت مصر 14:27 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

الدولار يعاود الصعود قبل اجتماع البنك المركزي

قبل مباراة القمة.. إدارة الزمالك تطرد أميز عزمي مجاهد من النادي بعد الفضيحة

بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد وتتوعد بالانتقام

ما علاقة محمد محسوب "خط الصعيد" بالإخوان؟.. مفاجأة يفـ.ـجرها مساعد وزير الداخلية السابق

محامي أحمد أبوزيد يكشف مفاجأة بعد الإفراج عن موكله

شيخ الأزهر: نعيش أزمة حقيقية يدفع المسلمون ثمنها ولابد أن نتوحد

عروس التجمع الخامس تطلب الخلع العاجل: اللي اكتشفته صدمة كبيرة

بيان عاجل من الديوان الملكي حول صحة العاهل الأردني بعد العملية

"مات في حضني".. إحالة أوراق سيدة المنصورة وعشيقها الصبي إلى المفتي

تعرض للظلم.. شاب ملتحي ينهي حياته في بث مباشر بالدقهلية(فيديو)

تحرشوا بها فأشعل النـ.ـار في نفسه بالمحلة الكبرى

480320348_1122009443269074_8851043951145492985_n
ا
الأربعاء، 19-02-2025 10:19 ص

 

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية جهودها لكشف غموض واقعة اشتعال النيران بجسد أحد الباعة الجائلين بسبب مواد حارقة، وذلك عقب خلافات مع آخرين ناتجة عن غيرة مفرطة وعلاقته بإحدى السيدات بمدينة المحلة الكبرى.

وكان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على فيسبوك، قد رووا مشاهدتهم لالتهام النيران جسد أحد الأشخاص من الباعة الجائلين أثناء سيره بطول شارع البحر بجوار أسواق عمر أفندي، ضمن نطاق دائرة قسم أول المحلة.

وأفاد شهود عيان أن سبب ما تعرض له الشاب جاء نتيجة خلافات مع زملائه من الباعة الجائلين، بسبب معاكستهم لفظيًا لإحدى السيدات التي تربطه بها علاقة معرفة وقرابة قوية.

 

إقرأ ايضا

173-195105-basma-bousil-threatens-attackers_700x400

بسمة بوسيل تثير الجدل من جديد وتتوعد بالانتقام

Capture

ما علاقة محمد محسوب "خط الصعيد" بالإخوان؟.. مفاجأة يفـ.ـجرها مساعد وزير الداخلية السابق

Capture

محامي أحمد أبوزيد يكشف مفاجأة بعد الإفراج عن موكله

أخبار متعلقة

Capture

الحقيقة كاملة.. كيف توفى زوج الميكب أرتست الشهيرة بالمحلة؟

سائق

شاهد.. سائق أوبر يتحرش بسائحة صينية:" أيه رأيك نروح البيت عندي"