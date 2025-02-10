بوسي شلبي تكشف مفاجأة عن اكتشاف طليقها بعد وفاة زوجها: قطعة أرض السبب

تقدمت الإعلامية بوسي شلبي، أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ لقسم الشرطة بشأن ما تداولته المواقع الإخبارية عن طلاقها دون علمها.

وكشفت بوسي شلبي العديد من التفاصيل الجديدة حول الأزمة، التي أثيرت قبل ساعات بعد تقارير ادعت بأن الإعلامية الشهيرة فوجئت بطلاقها من الفنان الراحل محمود عبد العزيز.

وأصدرت بوسي شلبي، بيانا صحفيا عبر محاميها حسام نبيل، جاء خلاله: "نحيطكم علمًا بأن الخبر الذي تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي بالأمس والخاص بواقعة طلاقي من المرحوم محمود عبدالعزيز غير صحيح وإنني فوجئت بما تم نشره ولم تصدر مني أي تصريحات صحفية بشأن هذا".

وأضافت بالبيان: "ما تردد أساء لزوجي الراحل والذي عاش وتوفى وهو زوجي، وفي هذا السياق أوضح أن كل ما في الأمر أن البعض قام بتزوير بعض الأوراق والمستندات للحصول على قطعة أرض دون وجه حق".

الأمر قضائي

وشددت شلبي في بيانها أن الأمر في محل تحقيق قضائي، منوهة بأنها أرملة المرحوم محمود عبدالعزيز وكانت زوجته الوحيدة وقت وفاته.

زواج بوسي شلبي

وتزوجت بوسي شلبي من الراحل محمود عبد العزيز عقب انفصاله من زوجته الأولى "جيجي" التي أنجبت منه ولدين يعملان حاليا في مجال الفن "كريم" و"محمد".

وشهد زواج محمود وبوسي في بدايته أزمة أدت إلى انفصالهما سريعًا، لكن سرعان ما عادت حياتهما الزوجية، وعاشت بوسي إلى جواره بينما أقامت طليقته “جيجي” دعوى تطلب فيها الحصول على النفقة والمؤخر الخاص بها وهي الدعوة التي تمت تسويتها بينها وبين محمود عبد العزيز قبل صدور حكم المحكمة، ليستكمل النجم المصري حياته مع بوسي في هدوء حتى رحيله متجنبًا الحديث عن هذه الفترة من حياته الشخصية.