بعد انتهاء مدة حبسها عامين.. المحكمة تصدم سما المصري

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الأربعاء، 27-11-2024 11:18 ص

 

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، رفض طلب إخلاء سبيل سما المصري، بعد أن نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية وسب وقذف.

وكان أشرف ناجي محامي سما المصري تقدم بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على قيم أسرية ومجتمعية، وسب وقذف.

وذكر محامي سما المصري أنها نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، وعوقبت حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.

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