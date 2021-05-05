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بعد الشائعات.. «ديلي تلجراف» تكشف سر وفاة الأمير فيليب

الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
Native
الأربعاء، 05-05-2021 09:20 م محمد فضل
توفى الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمي في منتصف الشهر الماضي من العام الجاري عن عمر يناهز الـ99 عاما، وترددت حينها الإشاعات حول سبب وفاة الأمير فيليب .
 
حسب ما نشرت صحيفة “ ديلي تلجراف”، فإن سبب وفاة الأمير فيليب لم تكن بسبب العملية الأخيرة التي أجراها في القلب فإن التشخيص الطبي الخاص بطبيب القصر تفيد أن سبب الوفاة هي الشيخوخة. 

ترددت إشاعات عقب وفاة الأمير فيليب أن القصر الملكي يخفي وفاته بسبب كورونا أو أمراض القلب، إلا أن الصحيفة أكدت أن سبب الوفاة هي الشيخوخة فإن الأمير فيليب كان كاهلا و عمره تجاوز التسعين عاما. 

أكد الطبيب ان الإنسان تبدأ تصيبه أمراض الشيخوخة حينما يبلغ الثمانين عاما فأكثر، و أكد أن آلام القلب التي كان يعاني منها الأمير فيليب بريئة من وفاته و أن سبب الوفاة هو الشيخوخة.
 

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